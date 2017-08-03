Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Polymer объявил конкурс на замещение 13 вакантных должностей.

Как сообщает Report, компании требуются внутренний аудитор, инженер-строитель, инспектор по гражданскому строительству/контролю за качеством конструкций, инженер ОТЗОС, ведущий инженер по системе трубопроводов, ведущий инженер-строитель, инженер-технолог, координатор по получению разрешений, ведущий инженер-механик, инженер-механик, инженер по системе трубопроводов, ведущий инженер по средствам контроля и автоматизации, инженер по средствам контроля и автоматизации.

Внутренний аудитор – Готовит ежедневный, еженедельный и ежемесячный планы аудита, а также вместе с работниками других отделов программы развития совместной деятельности. Опыт работы – 3-5 лет, знание английского на высоком уровне (advance level), желательно степень магистра по специальностям "экономика" и "бизнес".

Инженер-строитель – Внедряет конкурентные способы реализации общих проектов для развития наиболее эффективного проекта.

Инспектор по гражданскому строительству/контролю за качеством конструкций – Вместе с сотрудниками следит за ходом работ и проверяет структуру конструкций.

Инженер ОТЗОС – Контроль деятельности нижестоящих специалистов в ходе реализации проектов TIC в деятельности ОТЗОС.

Ведущий инженер по системе трубопроводов, ведущий инженер-механик, ведущий инженер по средствам контроля и автоматизации – Контролируют сферы услуг на всех этапах реализации проекта, а также иные связанные с проектом документы.

Ведущий инженер-строитель – Организует процедуры по реализации в проекте глобальных стратегических инициатив.

Инженер-технолог – Готовит технико-экономическое обоснование и специфику развития на этапе инжиниринга, закупок и строительства.

Координатор по получению разрешений – Помогает руководству в получении разрешений и подготовке плана.

Инженер-механик, инженер по системе трубопроводов, инженер по средствам контроля и автоматизации – Внедряют конкурентные способы реализации общих проектов для развития наиболее эффективного проекта.

Последняя дата обращения – 31 августа. Более подробную информацию о вакансиях можно получить на официальном сайте компании.

http://socarpolymer.com/en/career/experienced-professionals/