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SOCAR Polymer начала поставки полиолефинов по железной дороге в Россию

SOCAR Polymer начала поставки полиолефинов по железной дороге в Россию На долю поставок в Россию приходится 40% экспорта полиолефинов из Азербайджана
Энергетика
7 апреля 2021 г. 14:49
SOCAR Polymer начала поставки полиолефинов по железной дороге в Россию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в этом году впервые приступила к отгрузкам полиолефинов производства SOCAR Polymer на российский рынок по железной дороге.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Argusmedia.

Отмечается, что азербайджанская компания диверсифицирует способы поставки продукции за рубеж, пояснил источник, знакомый с ситуацией. Это стало возможным благодаря дополнительному оборудованию платформы на заводе компании для железнодорожных отгрузок в 2020 году.

Отгрузки в Россию полипропилена производства SOCAR Polymer по железной дороге начались в январе, а полиэтилена - в феврале. Всего, по данным железнодорожных экспедиторов, в I квартале 2021 года со станции Сумгайыт в Ногинск (Московская обл.) было отгружено 2,6 тыс. тонн полипропилена и 2,3 тыс. тонн полиэтилена.

Экспорт полипропилена в Россию по итогам 2020 года вырос 46,6% и составил 27,9 тыс. тонн, а поставки полиэтилена выросли в 3,3 раза - до 11 тыс. тонн. SOCAR Polymer вошел в десятку ведущих поставщиков полиолефинов на российский рынок.

На долю поставок в Россию приходится 40% экспорта полиолефинов из Азербайджана. SOCAR также экспортирует полимеры в Турцию, Китай и Казахстан, отмечают участники рынка.

В настоящее время 40% экспорта полиолефинов, поставляемых в Россию, приходится на Азербайджан. SOCAR также экспортирует полимеры в Турцию, Китай и Казахстан.

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Версия на английском языке SOCAR Polymer starts to transport polyolefin to Russia by train 
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” Rusiyaya dəmir yolu ilə poliolefin tədarükünə başlayıb

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