SOCAR Polymer и ​Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и председатель Правления Газпромбанка Андрей Акимов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского Международного Экономического Форума. Как сообщает Report со ссылкой на "Газпромбанк", соглашение предусматривает разработку и поставку входящей в группу Газпромбанка ПАО «Криогенмаш» азотной установки для совместного с ГПБ проекта строительства заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer.

Установка обеспечит возникающие при реализации данного проекта потребности SOCAR Polymer в газообразном азоте высокой чистоты.

Азотная установка производства ПАО «Криогенмаш» основывается на самых современных технических и инженерных решениях в отрасли, что позволяет снизить капитальные затраты и обеспечить более экономичные режимы эксплуатации в сравнении с оборудованием ведущих зарубежных компаний.

"Подписание данного соглашения является примером стратегического партнерства и сотрудничества между Группой Газпромбанка и SOCAR", - отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.