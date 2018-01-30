SOCAR получит до 100 млн манатов на газификацию

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Уровень газификации в Азербайджане должен быть увеличен с 93% до 95% к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

"Считаю, что по этому показателю мы находимся на одном из ведущих мест в мировом масштабе. Принимая во внимание наш рельеф, мы видим, насколько это сложная работа. Вот почему сегодняшний уровень газификации в 93% - хороший показатель. Однако еще есть много сел, в которые необходимо проложить газопроводы. В этих целях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется выделить из госбюджета около 100 млн манатов в этом году. Компания должна выполнить эти работы в короткие сроки и довести уровень газификации до 95%. После чего, в следующем году мы рассмотрим, какие шаги следует предпринять для прокладки газопроводов в высокогорные села", - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что в стране нет проблем с электроэнергией, и в этом году будет запущена новая крупная электростанция: "Эта станция строится уже несколько лет. Открытие электростанции "Северная-2" ожидается в этом году. Мощность электростанции равна 400 мегаватт. Это очень большая станция, она даст нам дополнительный потенциал и, конечно же, в первую очередь, повысит экспортные возможности. Потому что проблемы с электричеством в стране решены, и у нас появятся дополнительные возможности для экспорта".