​SOCAR получил разрешение на строительство заправочной станции в центре Одессы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Одесский городской совет дал согласие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на строительство в центре города, недалеко от Музея искусств, заправочной станции.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, согласие было дано на сегодняшнем заседании городского совета.

Хотя один из депутатов выступил против принятия проекта, заместитель главы городской Исполнительной власти Вячеслав Шандрык сказал, что структура объекта полностью соответствует действующему законодательству.

Руководитель города Геннадий Труханов же отметил, что строительство объекта не наносит городу никакого ущерба.

Во время голосования в связи со строительством заправочной станции 44 из 57 депутатов проголосовали "за", 6 - "против", остальные депутаты не приняли участие в голосовании.