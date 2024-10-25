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SOCAR получила рейтинг BBB от MSCI

SOCAR получила рейтинг BBB от MSCI 11:53
Энергетика
25 октября 2024 г. 12:24
SOCAR получила рейтинг BBB от MSCI

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила рейтинг в области устойчивого развития на уровне BBB на 2024 год от компании MSCI, ведущего международного рейтингового агентства связанного с ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, рейтинг BBB по ESG является подтверждением достижений Госнефтекомпании в области сокращения выбросов углерода, связей с общественностью, биоразнообразия, здоровья и безопасности, управления и прозрачности.

SOCAR, которая стала первой энергетической компанией в Каспийском регионе, получившей такой рейтинг, заняла более высокое место по этому показателю по сравнению с большинством национальных нефтяных компаний.

Этот рейтинг, являющийся результатом интенсивной работы по совершенствованию деятельности в вопросах окружающей среды, социальной политики и управления, будет способствовать успешной реализации стратегии устойчивого развития SOCAR, включая планы в области экологии, социальной политики и управления.

В SOCAR также отмечают, что произошли положительные изменения в кредитных рейтингах SOCAR. Так, в текущем году рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг с уровня BB+/позитивный до инвестиционного уровня BBB-/стабильный, рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг с Ba1/стабильный до Ba1/позитивный, а рейтинговое агентство Standard and Poor's подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB-/стабильный.

Отметим, что MSCI присваивает рейтинг глобальным публичным компаниям на уровнях от ССС до ААА, оценивая их устойчивость к долгосрочным, отраслевым, экологическим, социальным и управленческим рискам.

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Версия на английском языке SOCAR achieves BBB ESG provisional rating from MSCI
Версия на азербайджанском языке MSCI beynəlxalq reytinq agentliyi SOCAR-a ESG üzrə BBB ilkin reytinqi verib

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