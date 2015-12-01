​SOCAR получил предложение о разработке иранских месторождений на суше

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Иран предложил Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) сотрудничество в сфере разработки месторождений на суше в этой стране.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент SOCAR по геологии, геофизике и разработке месторождений Хошбахт Юсифзаде: "Как вы знаете, в конце недели в Тегеране прошла конференция по новым нефтяным контрактам, целью которой стали переговоры с зарубежными компаниями по разработке иранских месторождений после снятия санкций, а также проведение презентаций. SOCAR также принял участие в конференции, провел встречи. В ходе встреч нам сообщили, что имеется возможность разработки расположенных на суше месторождений. Иран не возражает против инвестиций Азербайджана в любое месторождение и любую сферу в Иране".

Вице-президент сообщил, что в ходе визита SOCAR предложил иранской стороне проект меморандума: "Иран рассмотрит документ. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве".

Коснувшись вопроса о том, что Иран представляет зарубежным компаниям месторождения Азербайджана как свои, он отметил, что этого всего лишь слухи: "В иранском секторе Каспия имеется 4 блока месторождений. Важно то, что представленные зарубежным компаниям месторождения не находятся на спорных территориях. Я лично видел эту карту. Это месторождения на территории Ирана".

Отметим, что в конце прошлой недели делегация во главе с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым приняла участие в конференции по новым нефтяным контрактам в Тегеране. В рамках визита в Иран глава SOCAR провел встречи с министром нефти этой страны Бижаном Намдаром Зангане и заместителем министра нефти, президентом Национальной нефтяной компании (NIOC) Рокноддином Джавади. В ходе встреч подчеркнута значимость расширения связей с Азербайджаном.