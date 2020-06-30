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SOCAR получил доход в размере 84 млрд манатов

​SOCAR получил доход в размере 84 млрд манатов

© Report

Общий оборот (доходы) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2019 финансовом году составил 83,8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год.

Было отмечено, что значительная часть этого показателя приходится на долю торговых операций с нефтью и нефтепродуктами третьих сторон. Несмотря на ограничение общего оборота сырой нефти и нефтепродуктов, закупаемых у третьих сторон в прошлом году, эффективность торговых операций и соотношение их прибыли увеличились.

За отчетный период 92,7% общих доходов компании было зарегистрировано на внешних рынках, в том числе 63,7 млрд манатов пришлось на торговый оборот, осуществляемый через компании SOCAR Trading и SOCAR Energy Holding в Швейцарии.

В таких сферах, как производство и транспортировка с высокой долей прибыли, в прошлом году доходы компании продолжали расти, этот рост составил 88,6% в Турции и 4,3% в Грузии.

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