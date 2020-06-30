​SOCAR погасил более миллиарда манатов по кредитам в этом году

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В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) погасила кредиторскую задолженность местным и международным банкам на сумму 1,082 млрд в манатном выражении.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год, прошедшей аудит компании Ernst&Young (EY).

Распределение кредитных выплат SOCAR по валютам следующее: 522 млн долларов США (887 млн манатов), 545 млн турецких лир (156 млн манатов), 144 млн российских рублей (4 млн манатов), 16 млн грузинских лари (9 млн манатов). В нацвалюте погашена задолженность на 26 млн манатов.

За отчетный период компания привлекла краткосрочные и долгосрочные кредиты от местных и иностранных банков на сумму 1,171 млрд манатов.

Распределение привлеченных кредитов по валютам следующее: 567 млн долларов США (964 млн манатов), 24 млн евро (46 млн манатов), 537 млн турецких лир (153 млн манатов), 308 млн российских рублей (8 млн манатов).