SOCAR поэтапно завершает плановый ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева

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Ремонтные работы, начатые на НПЗ имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 4 октября, поэтапно завершаются, отремонтированные установки вновь возвращаются в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом рассказал в ходе организованного на завод тура замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что SOCAR нацелен завершить пусконаладочные работы до 4 ноября. Параллельно с НПЗ плановый ремонт и реконструкция осуществляются на комплексе "Азерикимья" в Сумгайыте.

"Относительно краткосрочный плановый профилактический ремонт и долгосрочный капитальный ремонт являются обязательной инструкцией, прописанной в техническом паспорте каждой установки на нефтеперерабатывающих заводах, в целях обеспечения устойчивой деятельности завода, и реализуются на НПЗ по всему миру. Плановый ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева занимает в среднем один месяц".

Он подчеркнул, что установка первичной переработки нефти (ELOU-AVT-6) имеет особое значение среди отремонтированных установок: "Вся сырая нефть, поступающая на завод, на предварительном этапе перерабатывается этой установкой (ежегодно около 5 млн тонн). На установке непосредственно производятся промежуточные продукты нефтепереработки и такие конечные продукты, как авиатопливо и дизтопливо. Промежуточные продукты затем используются на очередных этапах производственной цепочки, в том числе, подвергаются переработке на установке каталитического крекинга мощностью 2 млн тонн и установке каталитического риформинга мощностью 1 млн тонн для производства бензина марки Aİ-92".

По его словам, в период остановки на ремонт установки первичной переработки на заводе, запускаются аналогичные установки на территории бывшего завода "Азернефтьяг", которые производят дизтопливо, дистилляты реактивного топлива и другие продукты. Представитель SOCAR заявил, что производство бензина и других потребительских товаров возобновляется только после реконструкции установок каталитического крекинга и каталитического риформинга. Таким образом, хотя в период планового капитального ремонта нет необходимости в импорте авиатоплива и дизтоплива, существует необходимость в импорте бензина Aİ-92, добавил он.

"Импорт топлива в Азербайджан могут осуществлять SOCAR и другие частные компании. На период ремонта планируется импортировать до 120 тыс. тонн бензина марки Aİ-92. Рост объемов импорта по сравнению с предыдущими годами связан с увеличением потребления топлива в стране. Тарифы на продажу топлива в Азербайджане намного ниже цен на международном рынке, поэтому импорт бензина убыточен для SOCAR, который привлекает на это дополнительные средства. Несмотря на это, компания выполняет возложенные на нее обязательства по обеспечению энергетической безопасности Азербайджана", - сказал Ибрагимов.

Он также добавил, что в период планового ремонта на данной территории также ведутся работы в рамках проекта модернизации: "Модернизация завода позволит производить топливо, соответствующее стандарту качества Евро-5, и увеличить ежегодные объемы производства. Модернизация осуществляется без прерывания производственных процессов. В то же время ведутся работы по реконструкции устаревших и строительству новых установок".

Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева является единственным комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр. В настоящее время на НПЗ реализуются второй и третий этапы проекта реконструкции и модернизации. Проект предусматривает производство дизеля и бензина по стандарту Евро-5 в 2021-2022 годах. Также планируется завершить работы по увеличению производства до 7,5 млн тонн в 2024-2025 годах.