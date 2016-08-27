SOCAR подписал с четырьмя странами меморандум по Ионическо-Адриатическому газопроводу - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вчера Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина и Черногория подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP).

Как сообщает Report со ссылкой на хорватские СМИ, подписание документа состоялось в рамках форума, прошедшего 25-26 августа в Дубровнике.

Отметим, что в 2007 году Хорватия, Черногория и Албания подписали декларацию в отношении проекта IAP, который будет присоединен к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Газопровод длиной 516 км протянется от хорватского Сплита до албанского Фиери. Пропускная способность IAP составит примерно 5 млрд. кубометров газа в год.

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После церемонии министр экономики Хорватии Томислав Паненик заявил, что газопровод призван поставлять газ в Юго-Восточную Европу.

"Мы определили совместную инициативу развития Ионическо-Адриатического газопровода. Надеемся, что маршрут свяжет север и юг и будет способствовать полной либерализации газового рынка Европы", - сказал хорватский министр.

Министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович отметил, что их основным условием была прокладка части газопровода по территории страны: "Надеемся, что участок пройдет через Неумский коридор". Министр подчеркнул, что его страна поддерживает региональный проект.

Заместитель министра энергетики и промышленности Албании Илир Бейтья сообщил, что на форуме в Дубровнике подчеркнуто значение безопасности в сфере поставок газа. Помимо диверсификации источников, проект позволит стабилизировать поставки газа, добавил он.