SOCAR подписал протокол о намерениях с Программой развития ООН - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 10:46

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали протокол о намерениях по продолжению сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и резидент-координатор ООН Гулам Исакзаи.

Протокол расширит сотрудничество между двумя организациями по таким направлениям как изменения климата, энергоэффективность, сокращение выбросов углекислого газа и общая охрана окружающей среды.

Напомним, что ПРООН и SOCAR осуществляют совместный проект "Национальный план действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA).

После подписания протокола о намерениях в SOCAR Tower состоялась научно-техническая конференция, посвященная осуществляемым в рамках проекта NAMA мероприятиям.

Вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде в своем выступлении сообщила, что проект NAMA, реализуемый SOCAR совместно с ПРООН, поддерживает энергосберегающие и технологии с низким уровнем эмиссии углеродов. По ее словам, в рамках проекта уже установлены 6 ветряных турбин и солнечные панели мощностью 63 кВт, запланированы тренинги по эко-вождению примерно для 1 000 человек в течение года.

Р.Гусейнзаде отметила, что на 63 газовых скважинах на территории месторождения "Заглы-Зейвя" НГДУ "Сиязяннефть" начаты работы по сбору, переработке и передаче населению попутного газа:

"В рамках проекта предусмотрен сбор 6,8 млн кубометров попутного газа в год".

Заместитель резидента-координатора ООН Алессандро Фракасетти заявил, что меры по предотвращению изменений климата, обеспечению энергоэффективности являются важными вопросами не только для Азербайджана, но и для всего мира:

"В этой связи экологические проекты SOCAR, включая действующую с 2010 года Стратегию о снижении воздействия на климатические изменения, являются частью глобальной миссии".

ГНКАР реализует проект NAMA в партнерстве с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН в трех направлениях: повышение энергоэффективности зданий, переход на альтернативные виды топлива в транспорте и сбор попутного газа в нефтяных скважинах. Проект будет завершен к 2020 году.