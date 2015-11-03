​SOCAR подписал очередной контракт по проекту реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) между SOCAR и американской компанией UOP подписан контракт по проекту реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на церемонии подписания принимали участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании, главный вице-президент компании UOP Пит Пиотровски и другие лица.

Выступивший на церемонии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сообщил, что проект реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева на сегодняшний день один из самых значимых проектов компании на этапе downstream.

В рамках работ по реконструкции планируется модернизация существующих и строительство некоторых новых установок. Кроме того, обладающая передовым мировым опытом компания UOP выбрана в качестве лицензиара некоторых установок НПЗ, в том числе по гидроочистке нафты, каталитического крекинга, аминовой очистки и др.

Р.Абдуллаев поздравил гостей по этому поводу, подчеркнув, что между SOCAR и UOP существует долгосрочное сотрудничество. Он отметил, что входящая в структуру НПЗ установка каталитического риформинга построена на основе лицензии UOP, компания выбрана также в качестве лицензиара некоторых установок нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции.

Главный вице-президент компании UOP Пит Пиотровски в ответной речи выразил удовлетворение сотрудничеством с SOCAR, благодарность за выбор компании в качестве лицензиара.

В заключение был подписан контракт. Документ подписали директор НПЗ Эльман Исмаилов и главный вице-президент компании UOP Пит Пиотровски.

Отметим, что SOCAR подписал контракты по проекту реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева с австрийской Poerner и французской Axens.