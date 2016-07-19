​SOCAR подписал меморандум с румынской компанией Трансгаз

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией, в состав которой вошли член Европарламента Рамона Николе Манеску, председатель совета директоров румынской компании Трансгаз Ион Стериан и начальник управления финансов и связей с Евросоюзом Чиприан Алич.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи особо отмечено, что связи Азербайджана и Румынии развиваются по нарастающей, дана высокая оценка сотрудничеству в сфере энергетики и успешной деятельности SOCAR в Румынии.

Затем SOCAR и Трансгаз подписали меморандум взаимопонимания. Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества между компаниями в сфере транспортировки природного газа, возможности использования потенциала Румынии в сфере транзита и распределения газа Азербайджана и Каспийского региона, исследование вызывающих взаимный интерес потенциальных перспектив, исследование возможностей в сфере поставок сжиженного газа на румынский рынок на основе долгосрочных соглашений и спот-контрактов, а также в рамках проекта AGRİ и другие вопросы.