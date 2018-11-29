SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с сан-маринской компанией

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала меморандум о взаимопонимании с Госкомпанией по общественным услугам (AASS) Сан-Марино.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ был подписан во время визита делегации во главе с заместителем вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталием Беглярбековым в Сан-Марино.

В ходе визита проведены встречи с государственным секретарем по вопросам энергетики Сан-Марино Марко Подески и президентом AASS Федерико Крешентини.

В заключение SOCAR и AASS подписали меморандум о взаимопонимании. Документ, предусматривающий энергетическое сотрудничество между двумя компаниями, является первым шагом, предпринятым в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между внешнеполитическими ведомствами двух стран в ходе визита в мае этого года госсекретаря Сан-Марино по иностранным делам Никола Ренци в Азербайджан.