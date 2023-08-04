SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с Microsoft

Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией Microsoft.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией Microsoft.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, меморандум предусматривает сотрудничество в области цифровизации, инноваций, совершенствования инфраструктуры в области информационных технологий, развития человеческого капитала, а также в области разведки, добычи, переработки, маркетинга, транспорта, кибербезопасности.

Подписание документа о сотрудничестве с глобальной технологической компанией Microsoft создаст благоприятную основу для открытия инновационного центра передового опыта как наряду с SOCAR, так и в целом в стране. Таким образом, Microsoft в дальнейшем продолжит расширять свою деятельность в Азербайджане.