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SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с Microsoft

SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с Microsoft Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией Microsoft.
Энергетика
4 августа 2023 г. 18:00
SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с Microsoft

Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и компанией Microsoft.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, меморандум предусматривает сотрудничество в области цифровизации, инноваций, совершенствования инфраструктуры в области информационных технологий, развития человеческого капитала, а также в области разведки, добычи, переработки, маркетинга, транспорта, кибербезопасности.

Подписание документа о сотрудничестве с глобальной технологической компанией Microsoft создаст благоприятную основу для открытия инновационного центра передового опыта как наряду с SOCAR, так и в целом в стране. Таким образом, Microsoft в дальнейшем продолжит расширять свою деятельность в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR ink Memorandum of Understanding with Microsoft
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Microsoft” şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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