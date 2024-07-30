SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с итальянской компанией

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Eni S.p.A. подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому переходу.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Eni S.p.A. подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому переходу.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, охватывающий проекты и инициативы по энергетическому переходу, внесет вклад в укрепление энергетической безопасности и продвижение инновационных решений в энергетическом секторе", - говорится в публикации.