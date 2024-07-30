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SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с итальянской компанией

SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с итальянской компанией Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Eni S.p.A. подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому переходу.
Энергетика
30 июля 2024 г. 15:34
SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с итальянской компанией

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Eni S.p.A. подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому переходу.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, охватывающий проекты и инициативы по энергетическому переходу, внесет вклад в укрепление энергетической безопасности и продвижение инновационных решений в энергетическом секторе", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR İtaliya şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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