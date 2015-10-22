​SOCAR подписал контракт с австрийской компанией

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана состоялась церемония подписания контракта между SOCAR и австрийской компанией Poerner по строительству битумной установки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на церемонии приняли участие президент компании Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании, генеральный директор компании Poerner Андреас Пернер, директор по продажам Вольфганг Хегер.

Выступивший на мероприятии президент SOCAR заявил, что в рамках работ по модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева предусматривается усиление годовых перерабатывающих мощностей завода и производство высококачественной нефтепродукции, соответствующей стандартам Евро-5.

С этой целью планируется реконструкция установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга и каталитического риформинга, а также общего хозяйства завода, строительство нескольких новых установок. В рамках реконструкционных мероприятий в середине 2018 года на заводе будет сдана в эксплуатацию новая установка по производству битума.

Это позволит полностью вывести из эксплуатации инфраструктуру бывшего НПЗ "Азернефтяг", оптимизировать эксплуатационные расходы НПЗ им. Г.Алиева, организовать производство высококачественного битума и улучшить экологическую ситуацию в Баку.

Генеральный директор компании Poerner Андреас Пернер выразил удовлетворенность новой возможностью развития сотрудничества с SOCAR.

Затем SOCAR и Poerner подписали контракт по строительству битумной установки. Документ подписали директор НПЗ им. Г.Алиева Эльман Исмаилов и генеральный директор компании Poerner Андреас Пернер.