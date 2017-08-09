SOCAR подготовил план по сокращению сжигания попутного газа

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подготовила план по сокращению сжигания попутного газа на 2017-2022 годы в целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности в своих сферах деятельности.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

В сообщении говорится, что в 2014 году SOCAR присоединился к инициативе Всемирного банка "За полное прекращение укоренившейся практики сжигания попутного газа к 2030 году" и дважды был удостоен высшей награды.