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SOCAR подарил фонтан жителям Львова

SOCAR подарил фонтан жителям Львова Это стало подарком жителям Львова и гостям города в рамках корпоративной социальной ответственности действующей в Украине Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)
Энергетика
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26 октября 2020 г. 14:02
SOCAR подарил фонтан жителям Львова

Сегодня дружественные отношения между Украиной и Азербайджаном продолжают развиваться и в экономической плоскости.

Как сообщает Report, недавно на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой в тестовом режиме заработал фонтан.

Это стало подарком жителям Львова и гостям города в рамках корпоративной социальной ответственности действующей в Украине Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Во Львове завершилась длившаяся более года реконструкция площади перед театром и фонтана. За это время демонтирован построенный 10 лет назад старый фонтан, в соответствии с современными технологиями разработан и реализован проект сухого фонтана. Ранее благотворительный фонд SOCAR финансировал такие культурно-архитектурные проекты, как Парк Гейдара Алиева в Киеве, Парк Дружбы в Ирпене. Во Львове же расходы на демонтаж старой площади оплатила мэрия города.

Основная цель проекта заключалась в том, чтобы превратить площадь в современное и интересное место с учетом архитектурных особенностей главного фасада оперного театра. Архитекторы выбрали для площади необычную форму, спроектировав ее в виде скрипки. Еще одна особенность проекта заключается в том, что струи фонтана текут в такт с музыкой известных симфонических произведений украинских и азербайджанских композиторов. В темное время дня фонтан освещается светодиодными RGB лампами, которые, помимо эффектов, также являются экономически выгодными.

В настоящее время фонтан работает в тестовом режиме. Но жители и гости города уже наслаждаются его видом. Один из жителей Львова сказал: "Я восхищен. Мы очень довольны созданием такого произведения искусства в нашем городе. Вся наша семья приехала сюда, чтобы посмотреть на фонтан. Мы очень благодарны SOCAR. Я думаю, что могу поблагодарить каждого жителя Львова. Такие шаги свидетельствуют о том, что есть организации, которые действительно думают о комфорте людей".

При наступлении холодов фонтан будет закрыт и превращен в пешеходную зону, которая может использоваться для проведения городских мероприятий. Официальное открытие фонтана запланировано на весну 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukraynanın Lvov şəhərinin sakinlərinə fontan hədiyyə edib

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