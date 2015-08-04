 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​SOCAR: Подача газа по газопроводу Баку-Эрзурум со вчерашнего дня приостановлена

    Участникам проекта Шахдениз не был нанесен материальный ущерб

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Происшествие на участке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в провинции Карс произошло сегодня утром. Однако в связи с профилактическими мероприятиями вчера вечером была приостановлена подача газа по трубопроводу Южный газовый коридор, то есть на участке газопровода Баку-Эрзурум до грузино-турецкой границы". Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Из-за приостановки подачи газа со вчерашнего дня, в результате происшествия не произошло утечки газа и участникам проекта "Шахдениз" не был нанесен материальный ущерб.

    По информации, за безопасность участка газопровода, на котором произошел взрыв, отвечает турецкая компания Botaş: "Оператором данного участка газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум является турецкая компания Botaş. Участок до грузино-турецкой границы же контролирует BP-Azerbaijan. Причины происшествия выясняются".

    Напомним, что на территории поселка Сарыгамыш в турецкой провинции Карс произошел взрыв на газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi