​SOCAR: Подача газа по газопроводу Баку-Эрзурум со вчерашнего дня приостановлена

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Происшествие на участке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в провинции Карс произошло сегодня утром. Однако в связи с профилактическими мероприятиями вчера вечером была приостановлена подача газа по трубопроводу Южный газовый коридор, то есть на участке газопровода Баку-Эрзурум до грузино-турецкой границы". Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Из-за приостановки подачи газа со вчерашнего дня, в результате происшествия не произошло утечки газа и участникам проекта "Шахдениз" не был нанесен материальный ущерб.

По информации, за безопасность участка газопровода, на котором произошел взрыв, отвечает турецкая компания Botaş: "Оператором данного участка газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум является турецкая компания Botaş. Участок до грузино-турецкой границы же контролирует BP-Azerbaijan. Причины происшествия выясняются".

Напомним, что на территории поселка Сарыгамыш в турецкой провинции Карс произошел взрыв на газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум.