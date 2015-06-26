​SOCAR планирует вложить в Румынию 50 млн. евро инвестиций

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В ближайшие 2-3 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может вложить 50 млн. евро инвестиций на увеличение числа заправочных станций в Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Бейлярбеков.

По его словам, до конца года будут сданы 3-4 новые станции: "В настоящее время в Румынии действуют 32 заправочные станции SOCAR, на которых работает около 500 человек.

Наш первый план заключается в повышении объема продажи на местном рынке и увеличении числа заправочных станций. До конца года будут сданы 3-4 новые станции. В следующем году планируем сдать еще 10 станций. В ближайшие 3-4 года мы также предусматриваем сдавать ежегодно по 10 новых заправочных станций".

Отметим, что Виталий Бейлярбеков посетил Румынию для участия на заседании стран-участниц проекта AGRI.

Напомним, что на румынском рынке SOCAR действует с октября 2011 года.