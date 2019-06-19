​SOCAR планирует в этом году открыть две АЗС в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в этом году открыть в стране 2 новые автозаправочные станции (АЗС) под собственным брендом.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице компании в социальных сетях.

"В настоящее время на пяти из 29 автозаправочных станциях SOCAR Petroleum, отвечающих современным стандартам, действуют пункты CNG, в том числе один терминал CNG. Еще две новые АЗС будут открыты и введены в эксплуатацию к концу 2019 года", - сказано в сообщении.