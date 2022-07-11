SOCAR планирует в будущем увеличить инвестиции в Украине

После завершения российско-украинского конфликта азербайджанская сеть SOCAR Energy Ukraine планирует возобновить инвестиции в крупные проекты.

После завершения российско-украинского конфликта азербайджанская сеть автозаправочных станций SOCAR Energy Ukraine планирует возобновить инвестиции в крупные проекты.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию рассказал директор сети автозаправочных станций SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сети в Украине", - сказал он.

По его словам, 2021 год сеть компании SOCAR Energy Ukraine закончила с положительным финансовым результатом.

"В 2022 году ожидаем гораздо хуже. Насколько? Будет зависеть от хода боевых действий и ситуации в стране. На доходы влияет рост цен на нефтепродукты, логистику и падение продаж. Чтобы стабилизировать ситуацию, мы сократили расходы примерно на 50%.

Уменьшили расходы на содержание станций, ремонты, отложили ряд инвестиционных проектов. Сейчас делаем только благотворительные проекты, например, восстанавливаем школу в Ирпене.

Выполняем все обязательства перед нашими сотрудниками, которые остались в стране и продолжили работу. Сейчас у нас на АЗС работает около 1000 человек, а до войны было 1457. Из них 80 были мобилизованы. Мы сохраняем за ними рабочие места и продолжаем выплаты зарплат. 400 человек уехали из страны или отказались работать", - сказал И. Орлов.

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нефть» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Рассвет» в Одесской области. А в 2010-2011 годах взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 года SOCAR получила разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина". Сеть оперирует 57 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками, «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине торговлей природным газом.