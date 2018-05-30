SOCAR планирует увеличить нефтеотдачу на морских месторождениях

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует увеличить коэффициент извлечения нефти на месторождениях "Мелководный Гюнешли" и "Нефтяные камни".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

Он отметил, что в настоящее время коэффициент извлечения нефти на "Мелководном Гюнешли" составляет 0,47, на "Нефтяных камнях" - 0,45: "В процессе эксплуатации нефтеотдачу на "Мелководном Гюнешли" планируется довести до 0,56, "Нефтяных камнях" - 0,50".