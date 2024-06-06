О нас

SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке АЧГ

SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке АЧГ Компания SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).
Энергетика
6 июня 2024 г. 12:19
SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке АЧГ

Компания SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом, как сообщает Report, заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Бабек Гусейнов.

"Блок АЧГ находится в разработке уже 30 лет. Вместе с тем, здесь есть высокоэффективные скважины. Коэффициент нефтеотдачи пластов составляет порядка 30-40%, это вполне приемлемый уровень. Однако, мы хотим еще больше повысить этот показатель, довести его до 50%",- сказал Гусейнов сегодня, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что это станет возможным благодаря использованию новой инфраструктуры на месторождении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR AÇG blokunda laylardan neft hasilatının əmsalının artırılmasını planlaşdırır
Версия на английском языке SOCAR eyes increasing oil recovery factor at ACG block

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi