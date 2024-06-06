SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке АЧГ

Компания SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Компания SOCAR планирует увеличить коэффициент нефтеотдачи пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом, как сообщает Report, заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Бабек Гусейнов.

"Блок АЧГ находится в разработке уже 30 лет. Вместе с тем, здесь есть высокоэффективные скважины. Коэффициент нефтеотдачи пластов составляет порядка 30-40%, это вполне приемлемый уровень. Однако, мы хотим еще больше повысить этот показатель, довести его до 50%",- сказал Гусейнов сегодня, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что это станет возможным благодаря использованию новой инфраструктуры на месторождении.