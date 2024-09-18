SOCAR планирует реализацию ВИЭ-проектов в Карабахе и В.Зангезуре

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализацию ряда проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных территориях Азербайджана.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализацию ряда проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента по сегменту энергоперехода, окружающей среды и декарбонизации SOCAR Теймур Гулиев.

"В Карабахе и в Восточном Зангезуре у нас есть несколько проектов по развитию возобновляемых источников энергии. Среди них - строительство солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВ, которое планируется осуществить совместно с британской BP и Азербайджанской инвестиционной компанией. Эта станция позволит виртуально обеспечить энергией Сангачальский терминал", - сказал Гулиев.

Он добавил, что планируется создание производственной мощности на основе геотермальных источников. "Изучаются архивы. Проект планируется реализовать на освобожденных территориях, поскольку здесь инфраструктура создается с нуля и при ее проектировании и строительстве будет учитываться возможность использования геотермальных ресурсов", - отметил он.

Гулиев подчеркнул, что совместно с компанией Masdar (ОАЭ) планируется реализовать проект строительства ветряной электростанции в Лачинском районе мощностью порядка 100 МВт.