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SOCAR планирует реализацию ВИЭ-проектов в Карабахе и В.Зангезуре

SOCAR планирует реализацию ВИЭ-проектов в Карабахе и В.Зангезуре Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализацию ряда проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных территориях Азербайджана.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 13:36
SOCAR планирует реализацию ВИЭ-проектов в Карабахе и В.Зангезуре

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализацию ряда проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента по сегменту энергоперехода, окружающей среды и декарбонизации SOCAR Теймур Гулиев.

"В Карабахе и в Восточном Зангезуре у нас есть несколько проектов по развитию возобновляемых источников энергии. Среди них - строительство солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВ, которое планируется осуществить совместно с британской BP и Азербайджанской инвестиционной компанией. Эта станция позволит виртуально обеспечить энергией Сангачальский терминал", - сказал Гулиев.

Он добавил, что планируется создание производственной мощности на основе геотермальных источников. "Изучаются архивы. Проект планируется реализовать на освобожденных территориях, поскольку здесь инфраструктура создается с нуля и при ее проектировании и строительстве будет учитываться возможность использования геотермальных ресурсов", - отметил он.

Гулиев подчеркнул, что совместно с компанией Masdar (ОАЭ) планируется реализовать проект строительства ветряной электростанции в Лачинском районе мощностью порядка 100 МВт.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Qarabağ və Şərgi Zəngəzurda BOEM sahəsində layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır

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