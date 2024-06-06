О нас

SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи и СПГ

SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи и СПГ Компания SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи нефти и газа и в сфере сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
6 июня 2024 г. 10:33
SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи и СПГ

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи нефти и газа и в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом заявила советник вице-президента SOCAR Сария Буниятова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы развиваем и расширяем свой портфель проектов также в секторе добычи нефти и газа. Ярким примером тому является приобретение 3% долевого участия в нефтяном проекте в ОАЭ. Однако, мы планируем и другие проекты в сферах добычи и СПГ", - заявила Буниятова.

Буниятова также констатировала рост интереса иностранных инвесторов к сектору нефтегазодобычи Азербайджана.

"Объем инвестиций в сектор добычи увеличивается по сравнению с предыдущими годами. Есть понимание того, что невозможно удовлетворить спрос на газ с низкими инвестициями",- сказала Буниятова.

По ее словам, SOCAR в настоящее время сосредоточила свое внимание на ускорении работ в добывающем секторе.

"В частности, мы стремимся сейчас ускорить работы по вводу в полномасштабную разработку месторождения "Абшерон" и ведем соответствующие обсуждения с нашими партнерами по проекту",- подчеркнула она.

Буниятова также отметила, что SOCAR приветствует вхождение в проект "Абшерон" компании ADNOC и считает, что сотрудничество с этой компанией будет долгосрочным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR unveils ambitious plans for oil, gas, and LNG projects
Версия на азербайджанском языке SOCAR hasilat və LNG sahəsində yeni layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
5 июня 2024 г. 00:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi