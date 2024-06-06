SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи и СПГ

Компания SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи нефти и газа и в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере добычи нефти и газа и в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом заявила советник вице-президента SOCAR Сария Буниятова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы развиваем и расширяем свой портфель проектов также в секторе добычи нефти и газа. Ярким примером тому является приобретение 3% долевого участия в нефтяном проекте в ОАЭ. Однако, мы планируем и другие проекты в сферах добычи и СПГ", - заявила Буниятова.

Буниятова также констатировала рост интереса иностранных инвесторов к сектору нефтегазодобычи Азербайджана.

"Объем инвестиций в сектор добычи увеличивается по сравнению с предыдущими годами. Есть понимание того, что невозможно удовлетворить спрос на газ с низкими инвестициями",- сказала Буниятова.

По ее словам, SOCAR в настоящее время сосредоточила свое внимание на ускорении работ в добывающем секторе.

"В частности, мы стремимся сейчас ускорить работы по вводу в полномасштабную разработку месторождения "Абшерон" и ведем соответствующие обсуждения с нашими партнерами по проекту",- подчеркнула она.

Буниятова также отметила, что SOCAR приветствует вхождение в проект "Абшерон" компании ADNOC и считает, что сотрудничество с этой компанией будет долгосрочным.