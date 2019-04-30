​SOCAR планирует продать Грузии свыше 160 млн литров нефтепродуктов

В 2019 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует продать свыше 160 млн литров нефтепродуктов на АЗС компании в Грузии.

Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Georgia – дочерней компании SOCAR в Грузии.

В настоящее время под брендом SOCAR в Грузии действуют 113 автозаправочных станций: "Доля компании на розничном рынке составляет около 16%. В 2018 году компания продала более 147 млн литров продукции на АЗС".

SOCAR первым в Грузии установил станции для зарядки электромобилей. В настоящее время такие пункты зарядки имеются в шести регионах страны.

SOCAR осуществляет свою деятельность в Грузии посредством SOCAR Energy Georgia, созданной в 2006 году. SOCAR Georgia Petroleum организует оптовые и розничные продажи нефтепродуктов третьих сторон.