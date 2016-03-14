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    SOCAR планирует построить новую платформу на месторождении "Гюнешли"

    В скором времени начнется проектирование новой платформы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует строительство новой платформы на месторождении "Гюнешли". 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев после церемонии сдачи в эксплуатацию новой глубоководной платформы №7 на месторождении "Гюнешли".

    Р.Абдуллаев сообщил, что в скором времени начнется проектирование новой платформы.

    Президент SOCAR также отметил, что вопросы безопасности на введенной в эксплуатацию глубоководной платформе №7 отвечают самым высоким стандартам.

    "Пожарное оборудование, спасательные лодки соответствуют международным стандартам. Платформа снабжена более современными системами пожаротушения, насосами высокого давления. Однако и на других наших платформах системы безопасности отвечают самым высоким требованиям", - отметил глава SOCAR. 

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