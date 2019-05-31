​SOCAR планирует поставки населению газа низкого давления в Сиязане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие месяцы планирует поставлять населению в Сиязане газ низкого давления.
Как сообщает Report, об этом рассказала вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".
"В рамках совместного с ООН проекта за счет гранта приобретены компрессоры низкого давления. На сегодняшний день в Сиязане установлено восемь компрессоров. Через несколько месяцев собранный газ низкого давления будет поставляться населению", - сказал он.
Günel AbbasovaАвтор новости