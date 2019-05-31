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SOCAR планирует поставки населению газа низкого давления в Сиязане

​SOCAR планирует поставки населению газа низкого давления в Сиязане
© Report/ Elchin Murad

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ближайшие месяцы планирует поставлять населению в Сиязане газ низкого давления.

Как сообщает Report, об этом рассказала вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"В рамках совместного с ООН проекта за счет гранта приобретены компрессоры низкого давления. На сегодняшний день в Сиязане установлено восемь компрессоров. Через несколько месяцев собранный газ низкого давления будет поставляться населению", - сказал он.

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