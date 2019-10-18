SOCAR планирует перечислить в госбюджет 1,45 млрд манатов в 2020 году

Отчисления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в госбюджет в следующем году прогнозируются в объеме 1,450 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проекты государственного и сводного бюджетов на будущий год.

В 2020 году 13,530 млрд манатов или 56,1% прогнозируемых доходов госбюджета придется на нефтяной сектор.

Согласно документу, доходы нефтяного сектора на 170,3 млн манатов или 1,2% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2019 год.

В структуре доходов госбюджета по нефтяному сектору 83,9% или 11,350 млрд манатов придется на трансферт SOCAR, 16,1% или 2,180 млрд манатов – поступления по нефтяному сектору по линии налоговых органов. Сюда входят отчисления SOCAR в размере 1,450 млрд манатов и налог на прибыль по соглашениям о разделе продукции в нефтегазовом секторе в размере 730 млн манатов. Это равно соответственно 66,5% и 33,5% поступлений по нефтяному сектору по линии налоговых органов.