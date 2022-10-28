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SOCAR планирует открыть представительство в Туркменистане

SOCAR планирует открыть представительство в Туркменистане Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть представительство в Туркменистане.
Энергетика
28 октября 2022 г. 11:41
SOCAR планирует открыть представительство в Туркменистане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть представительство в Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом сообщил заместитель начальника Управления науки и технологий SOCAR Эмин Алекперов в рамках XXVII Международной нефтегазовой конференции (OGT-2022) в Ашхабаде.

Алекперов отметил, что SOCAR занимается разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа: "У компании есть совместные предприятия, представительства и заводы в ряде стран, а также свой научно-исследовательский проектный институт".

Представитель компания обратил внимание, что в настоящее время Азербайджан, в основном, занимается добычей природных ресурсов на своей части морской акватории Каспия: "Буровые платформы соединяются между собой эстакадами, как и на туркменской стороне. Там имеется и налаженная сеть трубопроводов по транзиту углеводородов с моря на сушу. При деловом подходе страны их могут совместить, что не займет больших материальных ресурсов. В перспективе к трубопроводу могут присоединиться Казахстан и Узбекистан для дальнейшей транспортировки своих энергоресурсов на внешние рынки".

Сотрудник SOCAR также подчеркнул значимость OGT-2022 для налаживания политических, экономических и культурных связей между государствами. Он добавил, что на данном международном форуме активно проводятся деловые встречи, которые помогают ускорять решение технических вопросов по взаимодействию.

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Версия на английском языке SOCAR planning to open representative office in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkmənistanda nümayəndəlik açmağı planlaşdırır

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