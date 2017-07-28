SOCAR планирует открыть еще две новых АЗС в Украине до конца года

Киев. 28 июля. REPORT.AZ/ Компания "Торговый дом SOCAR Ukraine" планирует открыть в Украине до конца 2017 года две новых АЗС. Об этом сообщили украинскому бюро Report в пресс-службе компании.

"Где будут АЗС и в каком концепте, пока сообщить не можем. Однако можем заверить, что как на действующих, так и на новых станциях мы предлагаем качественное топливо, обеспечиваем безупречный сервис и дополнительные услуги для комфортных путешествий наших гостей", - заявили в компании.

Отметим, что на сегодня сеть SOCAR Ukraine охватывает 60 комплексов АЗС.

Напомним, что в феврале SOCAR открыл новую станцию в Киеве по ул. Протасов Яр, 13А. Станция выполнена в новом стиле. На АЗС предоставляются услуги бесплатной подкачки шин, автомойки, Wi-Fi, подзарядки мобильных телефонов, бизнес-уголок, а также BUTA маркет с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров.

В SOCAR Ukraine также сообщили, что в планах компании - выйти на рынок оптовой торговли нефтепродуктов Молдовы.