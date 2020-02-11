SOCAR планирует добыть 7,2 млрд кубометров газа в этом году

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует добыть 7,6 млн тонн нефти, 7,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Reuters вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов.

Азербайджан планирует увеличить добычу газа в этом году и сократить добычу нефти в зависимости от ситуации на существующих месторождениях.

Он отметил, что в 2020 году Азербайджан планирует добыть 38,4 млрд кубометров газа. Это превышает добычу газа в 2019 году (35,6 млрд кубометров). Добыча нефти составит 36,5 млн тонн против 37,5 млн тонн в прошлом году.

"Наша задача - обеспечить стабильную добычу нефти в течение следующих 4-5 лет и управляемое сокращение за счет расширения геологоразведочных работ на существующих и новых месторождениях. Ожидается, что новые буровые работы в Булла-Дениз, Западном Абшероне, Пираллахи, Банке Дарвина и некоторых месторождениях на суше обеспечат стабильную нефтедобычу" - сказал Лятифов.

По его словам, к 2020 году с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" ожидается добыча 18,96 млрд кубометров газа, 4 млн тонн конденсата. В 2019 году здесь было добыто 16,8 млрд кубометров газа, 3,7 млн тонн конденсата.

Он отметил, что после бурения первой разведочной скважины для предварительной добычи газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", SOCAR и Total начнут полное освоение месторождения, что завершится бурением как минимум еще трех скважин.

По словам вице-президента SOCAR, добыча на месторождении "Абшерон" должна начаться в середине 2021 года: "Запасы месторождения оцениваются более чем в 300 млрд кубометров, это позволяет добывать 5 млрд кубометров газа в год".

Кроме того, в этом году SOCAR увеличит добычу газа с газоконденсатного месторождения "Умид" с 850 млн до 960 млн кубометров, конденсата – со 140 тыс. до 143 тыс. тонн. Бурение первой разведочной скважины на месторождении "Бабек" запланировано на начало 2021 года.

Вице-президент SOCAR также сообщил, что бурение первой оценочной скважины на месторождении "Карабах" совместно с норвежской компанией Equinor планируется завершить к концу февраля.