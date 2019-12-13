Глава SOCAR: Начиная с 2020 года планируем снизить до нуля сжигание попутного газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) со следующего года планирует снизить до нуля сжигание попутного газа на платформах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью S&PGlobal Platts.

Президент SOCAR отметил, что компания получила экономические выгоды от политики охраны окружающей среды, в том числе ограничения сжигания попутного газа на факелах при добыче нефти: "Результаты сбора попутного газа на платформах вместо сжигания его на факелах впечатляют. Помимо защиты окружающей среды, это еще и дополнительный источник дохода для SOCAR".

Он отметил, что объем попутного газа, собираемого на платформах SOCAR, составляет 15% общей годовой добычи газа. По словам Абдуллаева, с 2020 года планируется снизить до нуля сжигание попутного газа: "Со следующего года SOCAR снизить до нуля сжигание попутного газа. Это даст нам преимущество перед другими компаниями, участвующими в инициативе по сокращению сжигания до нуля попутного газа к 2030 году. Это тот случай, когда экологическая программа может рассматриваться как инвестиция в устойчивое производство и бизнес. Устойчивость принимает все большее значение для нас, как компании", - добавил президент SOCAR.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что, несмотря на растущую негативную реакцию в Европе в отношении использования природного газа как органического топлива, газ все еще играет решающую роль в европейском энергетическом балансе.

"Как компания, мы не наблюдаем массовой негативной реакции на газ. Общественный протест, как правило, направлен против чрезмерного использование органического топлива. Это общие соображения, но у нас нет никаких опасений относительно перспективы продаж азербайджанского природного газа. Мы практически завершили проект "Южного газового коридора", который отвечает самым высоким стандартам безопасности и охраны окружающей среды", - сказал он.

Р.Абдуллаев отметил, что по результатам исследования Европейской комиссии, Азербайджан был классифицирован как источник с самым низким уровнем выбросов в цепочке начиная от газовых месторождений до рынка потребления среди поставщиков газа в Европу: "Мы подписали контракты на продажу газа сроком на 25 лет с ведущими европейскими компаниями. Наши покупатели не ожидают каких-либо сложностей с закупкой нашей продукции, поскольку в Европе все растет разрыв между спросом и местным производством".

Кроме того, президент SOCAR рассказал, что компания рассматривает проекты по сбору, использованию и хранению выбросов углерода как способ сокращения эмиссии.

По его словам, долгосрочной целью SOCAR является формирование компании с нулевым уровнем выбросов, а также использование такого экологически чистого транспорта, как гибридные автомобили и транспортные средства, работающие на компримированном природном газе (CNG).

"Мы рассматриваем различные идеи проектов по сбору эмиссий углерода, использованию их в качестве сырья и закачки в подземные пласты в различных сегментах производственной цепочки. Наш метаноловый завод оснащен оборудованием и онлайн системой мониторинга повторного использования выбросов CO2, возникающих в процессе производства. Порой в ходе общественных дискуссий не учитываются различия между источниками энергии, игнорируется иная роль нефти и газа, помимо топлива. Мы несколько лет активно инвестируем в нефтехимическую промышленность. Мы поставляем химическое сырье для производства таких потребительских товаров, как пластмасса, удобрения, резина и лекарства. Нефтедобывающая промышленность обеспечивает спрос на сырье в нефтехимической отрасли.

Мы также должны ставить различия между ограничениями относительно органических видов топлива, которые очень сильно или мало загрязняют окружающую среду. Иначе возникает экологический риск повышения в энергетической корзине удельного веса относительно дешевых, но сильно загрязняющих окружающую среду таких видов топлива, как мазут и уголь, по сравнению с более экологически чистым природным газом. SOCAR взял на себя дополнительную роль в качестве инициатора и ведущей силы в рамках международного экологического движения. К примеру, недавно SOCAR организовал конференцию, посвященную роли Парижского соглашения в изменениях климата и окружающей среды", - сказал президент SOCAR.