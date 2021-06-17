SOCAR Petroleum устанавливает зарядки для электромобилей на АЗС

В рамках совместного проекта SOCAR Petroleum и CZAR INTERNATIONAL на АЗС под брендом SOCAR начата установка оборудования для зарядки электромобилей.

В рамках совместного проекта SOCAR Petroleum и CZAR INTERNATIONAL на АЗС под брендом SOCAR начата установка оборудования для зарядки электромобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum, первая установка этого оборудования была произведена на АЗС SOCAR на Сальянском шоссе, недалеко от мечети Бибиэйбат.

Это зарядное устройство мощностью 20 кВт может заряжать два электромобиля одновременно, полную зарядку можно будет провести за 30-60 минут, в зависимости от марки и модели автомобиля.

До конца текущего года на всех АЗС, работающих под брендом SOCAR на Абшеронском полуострове, а также в Сиязане, Гусарах, Шемахе, Шеки, Горане, Гаджигабуле, Гобустане, Сальяне, Лерике и в Шуше будет установлены и сданы в эксплуатацию зарядные устройства под маркой CZAR INTERNATIONAL.

В рамках проекта CZAR INTERNATIONAL наряду с продажей в нашей стране электромобилей, будет также оказывать технические услуги. Таким образом, реализация этого проекта внесет вклад в выполнение мероприятий вытекающих из приоритета "Чистая окружающая среда и страна "зеленого роста", одному из направлений документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденному Указом Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года.

Следует отметить, что CZAR INTERNATIONAL была основана в Сингапуре в 2014 году и является дистрибьютором компании LINGSTAR на рынках Азербайджана и Грузии. CZAR INTERNATIONAL – компания, занимающаяся применением экологических технологий в транспортном секторе и сельском хозяйстве. В настоящее время компания работает в Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии и Азербайджане.

"SOCAR PETROLEUM" ЗАО была основана в 2008 году с целью развития транспортной инфраструктуры и оказания качественных устуг в области снабжения и организации продаж нефтепродуктов. Первая АЗС компании открылась 7 мая 2010 года. На сегодняшний день компания управляет 39 АЗС и 11 нефтяными терминалами, одним терминалом и 9 станций КПГ. В SOCAR PETROLEUM работает более 2 000 человек.