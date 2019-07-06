​SOCAR Petroleum предлагает новую услугу

SOCAR Petroleum предлагает новый вид услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на автозаправочной станции SOCAR в юго-западной части дороги Мярдакан-Гала приступило к работе "Экспресс-кафе".

"Новшество и отличительная особенность кафе заключается в том, что впервые в Азербайджане на автозаправочной станции клиент может заказать посредством специально выделенного планшета фаст-фуд, напитки и другие предоставленные в меню продукты, не покидая автомобиль. "Экспресс-кафе", предлагающие широкий ассортимент качественных продуктов питания, в ближайшем будущем будут открыты и на других АЗС SOCAR.