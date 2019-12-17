​SOCAR Petroleum планирует открыть до 25 станций CNG в следующем году

SOCAR Petroleum планирует в следующем году увеличить количество станций CNG (compressed natural gas – компримированный природный газ).

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель гендиректора по инновациям SOCAR Petroleum Эльнур Мустафаев.

По его словам, общее количество подобных станций прогнозируется на уровне 25-30: "Сейчас уже установлено 9 станций. В соответствии с планом на будущий год, планируется установить около 21-25 автозаправочных станций. В настоящее время наша позиция заключается в установке и эксплуатации пунктов CNG на имеющихся АЗС".

Следует отметить, что сегодня действует 5 станций CNG. На этой неделе SOCAR Petroleum планирует открыть еще четыре пункта в Баку и на Абшеронском полуострове.