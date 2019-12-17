​SOCAR Petroleum планирует на этой неделе открыть 4 пункта CNG

На этой неделе SOCAR Petroleum планирует открыть еще четыре пункта CNG (compressed natural gas - компримированный природный газ) в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель гендиректора по инновациям SOCAR Petroleum Эльнур Мустафаев.

"На сегодняшний день SOCAR Petroleum является единственной компанией, имеющей сеть CNG в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане действуют 5 пунктов CNG. Еще четыре станции будут открыты на этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове", - сказал он.

Мустафаев добавил, что на сегодняшний день основным приоритетом SOCAR Petroleum является установка пунктов CNG на всех АЗС компании.

"В Азербайджане насчитывается более 1 000 автомобилей, работающих на CNG. В стране имеется более 10 компаний по установке оборудования CNG. Это означает, что в стране нет монополии на установку данного оборудования", - сказал он.