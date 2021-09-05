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SOCAR Petroleum открыла в Агдаме АЗС модульного типа

SOCAR Petroleum открыла в Агдаме АЗС модульного типа Компания SOCAR Petroleum открыла в Агдаме новую автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа
Энергетика
5 сентября 2021 г. 12:37
SOCAR Petroleum открыла в Агдаме АЗС модульного типа

Компания SOCAR Petroleum открыла в Агдаме новую автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа.

Об этом сообщили Report в компании.

Новая АЗС открылась у одной из строящихся в настоящее время дорог. Таким образом, количество автозаправок, работающих под брендом SOCAR, достигло 40.

На новой станции установлено 2 топливораспределительные колонки, что позволит обеспечить продажу бензина марки А92 и дизельного топлива.

Вместе с тем, созданы условия для заправки двух малых и двух крупногабаритных транспортных средств.

Отметим, что SOCAR Petroleum принадлежит 40 АЗС и 11 нефтяных терминалов. Компания, являющаяся лидером в применении CNG в качестве моторного топлива, обладает терминалом для его производства и продажи.

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Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR PETROLEUM” Ağdamda yeni modul tipli YDM istifadəyə verib

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