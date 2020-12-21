SOCAR Petroleum открыл новую АЗС

В селе Пиран Лерикского района сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR

В селе Пиран Лерикского района сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

Об этом Report сообщили в SOCAR Petroleum.

Тем самым, число АЗС под брендом SOCAR достигло 37. АЗС удобно расположен для водителей, двигающихся по Шелковому пути на участке Лянкяран-Лерик.

На вновь введенном в эксплуатацию пункте установлены 3 топливозаправочные колонки. Здесь продается бензин Premium, Аи-92 и дизтопливо. Станция может одновременно обслуживать 4 малых и 2 крупнотоннажных транспортных средств.

SOCAR Petroleum владеет сетью из 37 заправочных станций и 11 нефтяных терминалов.