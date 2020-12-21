О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR Petroleum открыл новую АЗС

SOCAR Petroleum открыл новую АЗС В селе Пиран Лерикского района сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:12
SOCAR Petroleum открыл новую АЗС

В селе Пиран Лерикского района сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

Об этом Report сообщили в SOCAR Petroleum.

Тем самым, число АЗС под брендом SOCAR достигло 37. АЗС удобно расположен для водителей, двигающихся по Шелковому пути на участке Лянкяран-Лерик.

На вновь введенном в эксплуатацию пункте установлены 3 топливозаправочные колонки. Здесь продается бензин Premium, Аи-92 и дизтопливо. Станция может одновременно обслуживать 4 малых и 2 крупнотоннажных транспортных средств.

SOCAR Petroleum владеет сетью из 37 заправочных станций и 11 нефтяных терминалов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR Petroleum” yeni yanacaqdoldurma məntəqəsi istifadəyə verib

Новости партнеров

Самое важное

Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi