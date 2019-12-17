SOCAR Petroleum начал снабжать такси оборудованием CNG

ЗАО SOCAR Petroleum - "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и ООО Call Center (Служба такси 189) начинают сотрудничество.

Как сообщает Report, сегодня состоялась презентация такси, на которых установлено оборудование CNG.

По словам заместителя гендиректора по инновациям SOCAR Petroleum Эльнура Мустафаева, проект значительно снизит расходы на такси: "При использовании CNG, стоимость такси можно будет окупить за 4 года. Кроме того, это приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 4 тонны в год. На сегодняшний день у Службы такси 189 имеется 5 таких автомобилей. Это приведет к сокращению на 20 тонн выбросов парниковых газов в регионах".

По его словам, если 10% автомобилей в стране будут переведены на CNG, это позволит сократить выбросы углекислого газа на 560 тонн в год: "Это 2% от общего объема углекислого газа".

Э.Мустафаев подчеркнул, что утечка CNG не загрязняет окружающую среду: "В Азербайджане существует стереотип, что работающие на газе автомобили более опасны. Но здесь нет никакой опасности. Сегодня в мире насчитывается 30 млн автомобилей, работающих на компримированном природном газе. К 2030 году эта цифра достигнет 100 млн. Это говорит о том, что использование CNG полностью безопасно. Мы призываем всех владельцев автомобилей использовать CNG".

Представитель компании добавил, что сегодня CNG продается по 45 гяпиков за кубометр. Это означает экономию 4,5 маната на каждые 100 км. Именно поэтому мы начали сотрудничество со службой такси".