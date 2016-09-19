SOCAR Petroleum: Информация о дорожной разметке перед автозаправочной станцией не соответствует действительности

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Напротив АЗС SOCAR, расположенной на дороге в направлении мечети Бибиэйбат на территории Сабаильского района, нет никакой прерывистой линии. Информация в некоторых СМИ о том, что на этой дороге есть прерывистая линия разметки, которую проложили сотрудники SOCAR, не соответствует действительности".

Об этом заявили Report в ЗАО SOCAR Petroleum, комментируя распространенную СМИ информацию о том, что сотрудники АЗС проложили на этом участке линию для поворота транспортных средств.

Отмечается, что демонстрируемые некоторыми СМИ видеокадры сняты несколько месяцев назад.

"Демонстрируемая на этих кадрах дорожная разметка проложена Главным управлением государственной дорожной полиции. Эта же структура посчитала поворот на этом участке опасным и заменила линию на непрерывную. SOCAR не имеет право менять дорожные знаки. Сейчас там нет никаких знаков, указывающих на поворот. Каждый желающий может убедиться в этом", - заявили в компании.