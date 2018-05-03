SOCAR Petroleum доведет количество автозаправочных станций до 29 в этом году

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Petroleum планирует довести количество автозаправочных станций в Азербайджане до 29 в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, новые АЗС будут расположены в Баку.

Отмечается, что одна из них уже построена в Пираллахинском районе и будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни. Другая АЗС будет расположена в Ясамальском районе вблизи территории, известной как автомобильный рынок. Строительство этой станции также близится к завершению. Еще одна АЗС строится в Бинагадинском районе у трассы Баку-Новханы.

Кроме того, SOCAR запустил продажи топлива марки Super (Ai-98) на 7 АЗС. Топливо указанной марки продается на АЗС на дороге Баку-Аэропорт (около бывшего Сабунчинского круга), возле мечети Бибихэйбат, на 28-м км дороги Баку-Губа, на правой стороне дороги Баку-Аэропорт, проспекте Бабека, проспекте Зии Бунъядова и проспекте Нобеля.

Отметим, что продажи топлива Super в Азербайджане осуществляются только на автозаправочных станциях, действующих под брендом SOCAR.