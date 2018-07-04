SOCAR Petroleum до конца года планирует продажи сжатого природного газа на 12 АЗС

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ ЗАО SOCAR Petroleum до конца года планирует продажи компримированного (сжатого) природного газа (КПГ, международное обозначение – CNG - Compressed Natural Gas) на 12 АЗС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum.

Сегодня SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию пункт CNG вблизи ООО Baku-Bus на начальном участке дороги Баку-Говсан: "Таким образом, компания впервые на розничном рынке топлива Азербайджана запустила продажи более выгодного потребителям по цене альтернативного вида топлива – CNG. Топливо продается по 0,45 маната за кубометр".

Сообщается, что, начиная с августа-сентября CNG будет продаваться на АЗС в Сабунчинском районе, в юго-западной части Сабунчинского круга, в Хатаинском районе, проспектах Бабека и Нобеля, поселке Забрат, на правой стороне дороги Сабунчи-Забрат. К концу года в этот список войдут АЗС возле мечети Бибиэйбат, на 70-ом км трассы Баку-Сальян (на правой стороне дороги), на правой стороне дороги Баку-Газах, на 70-ом км трассы Баку-Сальян (на левой стороне дороги), на левой стороне дороги Баку-Алят, на правой и левой сторонах на 28-м км трассы Баку-Губа.

В настоящее время курсирующие в Баку автобусы современного типа IVECO, принадлежащие ООО BakuBus, работают на CNG, производимом на терминальной станции Зых-Говсан ЗАО SOCAR Petroleum.

Следует отметить, что, в отличие от традиционных видов топлива, CNG производится на основе природного газа, а не нефти.

В компании заявили, что безопасное и экологически чистое топливо CNG более выгодно по цене, чем традиционные виды топлива. По расчетам специалистов, использование CNG позволяет сэкономить 600 манатов на каждые 10 000 километров. Принимая во внимание расходы по переходу на CNG, это особенно актуально для компаний с большим автопарком. В результате это позволит сократить долю транспортных расходов в общих расходах.