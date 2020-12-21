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SOCAR Petroleum будет развивать электротранспортную инфраструктуру

SOCAR Petroleum будет развивать электротранспортную инфраструктуру Будут созданы сервисные центры для электромобилей на специально выбранных заправках SOCAR
Энергетика
21 декабря 2020 г. 11:50
SOCAR Petroleum будет развивать электротранспортную инфраструктуру
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ЗАО SOCAR Petroleum, занимающееся оптовой и розничной продажей нефти и нефтепродуктов в стране, и сингапурская компания CZAR, специализирующаяся на разработке и продвижении экологически чистых технологий и решений, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры для электромобилей в Азербайджане.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.

По его словам, это соглашение будет включать установку зарядного оборудования для электромобилей на всех заправках SOCAR в течение первого полугодия 2021 года: "Также в рамках сотрудничества между SOCAR Petroleum и CZAR будут созданы сервисные центры для электромобилей на специально выбранных заправках SOCAR. Таким образом, реализация этого соглашения является еще одним важным шагом в направлении превращения всех заправочных станций под брендом SOCAR в сеть многотопливных заправочных станций, готовых удовлетворить потребности пользователей всех видов транспортных средств, включая электромобили".

У. Габиббейли отметил, что сотрудничество в области развития электротранспортной инфраструктуры направлено на создание соответствующей эксплуатационной среды, которая повысит спрос на электротранспорт: "В связи с этим SOCAR Petroleum и CZAR оценивают реализацию данного соглашения в качестве проекта, способствующего развитию рынка электротранспорта в Азербайджане и имеющего большое социальное значение и экономические перспективы. Развитая инфраструктура, использование электротранспорта значительно снизят расходы индивидуальных и корпоративных пользователей. Важно особо подчеркнуть экологическую составляющую этого проекта. Потому что электромобили, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, не выделяют токсичных парниковых газов, что будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации".

По его словам, SOCAR Petroleum владеет сетью по продаже автомобильного топлива и нефтепродуктов, состоящей из 36 заправочных станций и 11 нефтяных терминалов: "SOCAR Petroleum, лидер по применению СПГ в качестве моторного топлива, имеет терминал по производству и продаже этого вида топлива. Приоритетными направлениями деятельности SOCAR Petroleum являются удовлетворение пожеланий и потребностей клиентов, при этом уделяя особое внимание безопасности и удобству обслуживания. CZAR International PTE LTD - сингапурская компания, занимающаяся разработкой, внедрением и продвижением экологически чистых технологий и решений в транспортном секторе и сельском хозяйстве. Руководство компании считает этот сегмент чрезвычайно перспективным с экономической и экологической точки зрения и нацелено на внедрение электромобилей в Азербайджане”.

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Версия на английском языке SOCAR PETROLEUM, CZAR to develop electric transport infrastructure in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Petroleum” elektrik nəqliyyat infrastrukturunu inkişaf etdirəcək

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