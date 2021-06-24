SOCAR-Petrofac подписала контракт с BP

ООО SOCAR-Petrofac, являющееся совместным предприятием Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и британской Petrofac, заключила новый контракт стоимостью 25 млн долларов США на поддержку проекта "Центрально-Восточный Азери" (ACE).

ООО SOCAR-Petrofac, являющееся совместным предприятием Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и британской Petrofac, заключила новый контракт стоимостью 25 млн долларов США на поддержку проекта "Центрально-Восточный Азери" (ACE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Petrofac.

Напомним, что оператором по разработке указанных месторождений является ВР.

Контракт предусматривает подготовку технических специалистов и другого специализированного персонала, мобилизацию и оказание сопутствующих услуг для поддержки проекта как на суше, так и на морских рабочих площадках внутри страны. Проект "Центрально-Восточный Азери" включает в себя строительство новой морской платформы, установку, позволяющую ежедневно добывать 100 тыс. баррелей нефти. За время эксплуатации этой платформы должно быть добыто 300 млн баррелей нефти. Ожидается, что добыча начнется в 2023 году.

Вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов сказал, что сектор услуг стал одним из основных направлений деятельности компании в последние годы: "Эта сфера играет важную роль в нашем корпоративном развитии. Совместное предприятие, которое мы создали Petrofac, уже работает на полную мощность, но с этим контрактом оно еще больше расширяет сферу своей деятельности. Я верю, что соглашение, которое мы подписали сегодня с BP, придаст серьезный импульс как развитию совместного предприятия, так и выведению нашего партнерства с BP на новый уровень".