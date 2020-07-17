SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах

SOCAR-Petrofac и BP Azerbaijan подписали соглашение о тренинговых услугах и поддержке кадров

SOCAR-Petrofac и BP Azerbaijan подписали соглашение о тренинговых услугах и поддержке кадров.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), соглашение стоимостью 100 млн долларов США, заключенное сроком на 5 лет, предусматривает в том числе создание возможностей для прохождения сотрудниками BP-Azerbaijan тренингов в Азербайджане и за рубежом.

Высоко оценив подписание соглашения, вице-президент SOCAR по кадрам, информационным технологиям и режиму Халик Мамедов отметил, что в последние годы сектор услуг вносит значительный вклад в корпоративную прибыль SOCAR: “Наше совместное с Petrofac предприятие также успешно продолжает свою деятельность в этом направлении. Сегодня мы рады вывести наше партнерство с BP на новый уровень и намерены продолжить наше плодотворное сотрудничество. Профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала являются важными задачами, стоящими перед крупными компаниями в эпоху Индустрии 4.0.”