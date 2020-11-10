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SOCAR перечислит итоговый платеж канадской нефтяной компании

SOCAR перечислит итоговый платеж канадской нефтяной компании Дочерняя компания ожидает получения итогового платежа от SOCAR
Энергетика
10 ноября 2020 г. 17:25
SOCAR перечислит итоговый платеж канадской нефтяной компании

Канадская компания Zenith Energy полностью завершила процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) контрактной реабилитационной площади на блоке сухопутных нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Как сообщает Report, об этом заявила канадская компания.

Компания подтвердила, что ее дочернее предприятие в Азербайджане недавно получило от SOCAR выплаты на общую сумму около 85 тыс. долларов США за прошлую добычу нефти.

Кроме того, дочерняя компания ожидает получения итогового платежа от SOCAR и после внесения суммы должна соответствующим образом обновить рынок.

Ранее сообщалось, что в результате процесса передачи Zenith приостановил добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек перешел в SOCAR.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

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Версия на английском языке SOCAR to make final payment to Canadian oil company
Версия на азербайджанском языке SOCAR Kanadanın neft şirkətinə yekun ödənişi edəcək

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