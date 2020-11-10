SOCAR перечислит итоговый платеж канадской нефтяной компании

Канадская компания Zenith Energy полностью завершила процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) контрактной реабилитационной площади на блоке сухопутных нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".
Как сообщает Report, об этом заявила канадская компания.
Компания подтвердила, что ее дочернее предприятие в Азербайджане недавно получило от SOCAR выплаты на общую сумму около 85 тыс. долларов США за прошлую добычу нефти.
Кроме того, дочерняя компания ожидает получения итогового платежа от SOCAR и после внесения суммы должна соответствующим образом обновить рынок.
Ранее сообщалось, что в результате процесса передачи Zenith приостановил добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек перешел в SOCAR.
Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.