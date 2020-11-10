SOCAR перечислит итоговый платеж канадской нефтяной компании

Дочерняя компания ожидает получения итогового платежа от SOCAR

Канадская компания Zenith Energy полностью завершила процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) контрактной реабилитационной площади на блоке сухопутных нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Как сообщает Report, об этом заявила канадская компания.

Компания подтвердила, что ее дочернее предприятие в Азербайджане недавно получило от SOCAR выплаты на общую сумму около 85 тыс. долларов США за прошлую добычу нефти.

Кроме того, дочерняя компания ожидает получения итогового платежа от SOCAR и после внесения суммы должна соответствующим образом обновить рынок.

Ранее сообщалось, что в результате процесса передачи Zenith приостановил добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек перешел в SOCAR.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.